高公局表示，今天上午國道僅零星路段車多壅塞，預估下午國道1號北向苗栗至湖口及西螺至埔鹽系統等9個路段是重點壅塞路段。

根據國道即時路況顯示，中午12時左右，國道大致順暢，只有部分路段壅塞。交通部高速公路局表示，上午國道壅塞路段主要為國1北向東湖至汐止端；國1高架北向堤頂至汐止端；國3北向中和至安坑。

高公局預估，今天下午重點壅塞路段為國1北向苗栗至湖口及西螺至埔鹽系統；國3北向關西至大溪、大山至香山、草屯至霧峰、竹山至中興；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林；國6西向舊正至霧峰系統等路段。

省道部分，公路總局說，預估今天出遊車潮將湧現，省道易壅塞路段包含銜接國道快速公路，北部台65線接國3土城交流道及台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3、南部台86線接國3關廟交流道及台18線接國3中埔交流道；主要省道幹道台9線蘇花路廊、台61線鳳鼻到香山、竹南及中彰大橋改建路段及觀光景點周邊道路北部台2線東北角及關渡到淡水路段、台3線及台7線大溪到慈湖路段，台9線礁溪路段、中部台14甲線清境農場路段及台21線日月潭周邊路段，南部台1線水底寮~楓港路段、台9線麻里巴橋路段。（編輯：陳政偉）1110604