美國與韓國2日至4日依慣例進行軍演，北韓隨即從平壤發射8枚短程洲際飛彈恫嚇，而美韓也隨即發射8枚飛彈回應，且在7日於朝鮮半島西部海域升空20架戰機示威。

CNN報導，南韓軍方出動了F-35A、F-15K和F-16，美軍也出動F-16，兩軍共計20架戰機飛越黃海（朝鮮半島西部海域，該地稱西海）。南韓國防部表示，美韓雙方透過聯合飛行展示兩國強大的防禦能力，並展現快速準確打擊朝鮮任何挑釁的能力與意志。

美韓共20架戰機飛過黃海上空（圖/美聯社）

美韓共20架戰機飛過黃海上空（圖/美聯社）

國際原子能總署（IAEA）6日表示，北韓有可能重啟地下核子測試場進行戰術核彈核試；華府與南韓都研判北韓已經準備好進行第七次核子試驗，就等待金正恩下令。美軍和情報機構上月根據衛星畫面顯示，北韓可能已準備好重啟在豐溪里（Punggye-ri）的核子試驗場，該設施地面已有人員和車輛活動跡象。

豐溪里是北韓迄今為止6次核武試驗的地點，於2018年部分被拆除，北韓自2017年以來也未進行過核武器試驗。而週日北韓發射的飛彈已經是今年第17次試射，南韓總統尹錫悅5月就任以來第3次。

尹錫悅也展示出對北韓更為強硬的立場，不同於前任總統文在寅，尹錫悅強調希望加強南韓軍隊，他更在周一時表示要「堅決而嚴厲的」回應北韓的挑釁。