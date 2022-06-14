民眾黨台北市議員參選人楊寶楨（左起）、民眾黨立法院黨團幹事長張其祿、前國立台北商業大學校長張瑞雄等14日舉行「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」記者會，要求教育部平衡公私校資源、同步減招以利優質私校存續，並確切落實退場條例。（劉宗龍攝）

針對民眾黨立法院黨團主張「解決高教退場亂象，公私校應同步減招」，教育部表示，現在公私立大專的招生名額其實有很明顯的差距，在這樣狀況下，如果再同步減招，會更加失衡，所以不宜同步減招。

民眾黨立院黨團今天召開記者會要求教育部平衡公私校資源、同步減招以利優質私校存續，並確切落實退場條例。他們認為，若國立大學招生員額不變、家長及學生先公立後私立想法不改，10年後恐怕只有2.4萬人會選讀私立大學，全台僅5、6所大型私校能生存。

有關公私立學校同步減招，教育部表示，依據總量標準的規定，學校如果違反招生相關法令，註冊率或生師比不符合相關標準，或是校舍面積、專案助理以上教授師資結構、師資質量沒有符合基準的情形，教育部會扣減招生名額，這是公私立大專校院都一體適用的基準。

另大專校院的學士班如果在公立學校連續兩年的註冊率如果沒有達到8成，那私立學校是連續兩年的註冊率沒有達到7成，教育部會扣減他的招生名額，大概50-90％，教育部表示，這個標準課予公立的大學比較強的辦學績效的社會責任，註冊率的標準其實是比較高的。

教育部說，所以從97學年開始，從111學年核定的名額來看，日間部大學的學士班名額，一般的大學大概是4：6，公立大學40％、私立60％，而技專教院公立只有20％，私立有80％，顯見其實公私立大專的招生名額其實有很明顯的差距，在這樣的差距狀況下，不宜再同步減招，以免公私立學生名額更失衡。