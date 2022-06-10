台61與台66線重車往來頻繁，交通部長王國材盼爭取經費全面翻修。（蔡明亘攝）

台61線西濱快速道路與台66線快速公路重車往來頻繁，近日適逢梅雨季，造成路面出現800多處坑洞，使交通安全產生疑慮。交通部公路總局第一區養護工程處近期發包修補，預計7月初完成道路品質改善作業。交通部長王國材承諾，除現階段局部修補外，也盼徹底翻修路面，爭取其他經費辦理。

針對台61與台66道路毀損情況，一工處說明，台61負責養護範圍為0K至81K、台66為0K至27K，橫跨桃市8個行政區，公路總局3月曾撥2億預算辦理改善，但5月開工後碰上梅雨季，整個5月放晴天數僅4.8天，民眾不停反應路面坑洞，目前最新計算列管坑洞數共828個。

一工處解釋路面損壞類型與應對方法，台61線30.4K至32.4K路段基層部分因遭垃圾回填導致沉陷，將採結構版方式改善；底層部分則是雨水從路面龜裂或縱向裂縫滲透，造成底層軟弱形成破損，採用水泥拌合碎石級配料強化底層；面層則常有老化、跳料與龜裂狀況，將用熱拌瀝青混凝土與改質瀝青混凝土維持品質。

一工處也提到，5月降雨天數多且雨量大，再加上2條路段重車往來頻繁，使得道路毀損，5月26日成立指揮所緊急動工修補，雖有828個坑洞，但因部分坑洞重複修補，故巡查列管坑洞數達2079處。目前台66線共有2標工程已發包皆已開工，預估6月底前完工，台61線則有5標已發包開工，草漯北上路段的結構混凝土板工程，估7月底完工，其餘路段於6月底前完工。

王國材表示，短期修補已要求台61與台66工程使用較好的特殊材料舖面處理，增加抗壓抗水能力，長期來看，省道經費一年有60億，的確有不足，將爭取快速道路的經費能專案處理，另外也有重車超載的情況，要求地磅站加嚴重車通過之管理。

桃園市長鄭文燦則建議，交通部應將台61與台66道路全面更新，因該路段不僅民眾經常反映，也發生不少車禍事故，還有民眾欲求償國賠，都代表路段非常需要全面翻新。對此，王國材也承諾，希望用其他經費爭取全面刨除翻修，做徹底的舖設。