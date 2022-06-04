嘉義縣政府找來新住民通譯員進駐關懷中心，讓新住民遇到防疫問題時可以得到協助。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣政府找來新住民通譯員進駐關懷中心，讓新住民遇到防疫問題時可以得到協助。（嘉義縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣關懷中心採call in／call out雙向服務，除縣府團隊500人輪番上線外，為協助協助新住民們安心度過防疫期間的不安與焦慮，特別安排印尼、泰國、越南籍通譯員進駐，目前已服務超過200人。

越南籍通譯員阮氏碧泉指出，新住民不管是外配、留學生或外勞，確診隔離時真的不知道要到哪裡求助，感謝衛生局讓她到關懷中心，幫助自己的同鄉。

阮氏碧泉說，有一位越南姊妹因老公、小孩長期在外工作念書，她1人與高齡行動不便的婆婆同住，擔心傳染給婆婆，又不知如何處理醫療及三餐問題，還好有通譯員提供關懷與協助，非常貼心。

嘉義縣長翁章梁表示，中心成立以來，提供協助需求項目包括醫療、生活協助、防疫諮詢、戒毒、精神疾病通報等，深受民眾好評，關於防疫包內容物調整部分，翁章梁指出，因確診人數增加，防疫包改以家戶為單位，考量口罩、漂白水等已為家用常備物資，因此調整為溫度計、快篩試劑、宣導提醒單等必要物資。