花蓮縣豐濱鄉照護鄉民不遺餘力，斥資87萬元替全鄉4324名鄉親投保團體傷害險，7月1日生效，未來6個月內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高理賠30萬元，盼減輕民眾發生意外事故時的經濟負擔。（豐濱鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣豐濱鄉照護鄉民不遺餘力，除爭取經費購買智慧手環給55歲以上罹患慢性病或獨居長者，更斥資87萬元，替全鄉4324名鄉親投保團體傷害險，7月1日生效，未來6個月內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高理賠30萬元，盼減輕民眾發生意外事故時的經濟負擔。

豐濱鄉東臨太平洋，西鄰海岸山脈，可耕地面積狹小，鄉民多以漁業、山林物產及稻作居多，不過近年隨青年陸續離開家鄉找尋工作，剩下長者進行伴隨高風險的耕作採集作業，每年都有人因意外離世，或因後續的龐大醫療費用，造成生活困苦。

儘管原民會開辦「原住民團體意外保險」服務，但資格以低收入戶及中低收入戶為主，因此豐濱鄉公所在鄉代會支持通過預算下，替全鄉鄉民投保團體傷害險，7月1日起生效，未來6個月內若遇意外事故致傷殘或死亡，每人最高可理賠30萬元，是全縣全鄉團保意外險之最。

鄉長江莉婷表示，自己在衛生所服務逾10年期間，及陪同丈夫、前任鄉長邱福順協助處理鄉親意外事件時，發現許多鄉親因醫療費用、身體失能、親屬傷亡等突發狀況造成生活困苦，除政府機關原有馬上關懷及急難救助，如今又有商業保險加入，將讓鄉親能一份保障。

江莉婷說，全鄉納保計畫是邱福順提出的政見，感謝鄉代會的支持，讓鄉親面臨到意外事件時能獲協助，減輕民眾經濟負擔，未來也會納入常年經費逐年辦理。

豐濱鄉公所表示，納保經費來源為鄉公所自主財源，礙於年度預算，今年先斥資87萬元，幫全鄉4324人投保半年，明年起則為1年，舉凡設籍鄉內民眾均為投保對象，免收保險費，由公所支付統一投保，未來需要本項服務鄉親都可以直接到民政暨行政課或各村辦事申請協助。

此外，豐濱鄉公所先前與花蓮縣衛生局及衛福部花蓮醫院，推出全新第2代智慧手環服務，提供全鄉900支給55歲以上罹患慢性病或獨居長者，由7名智慧手環成員組成團隊，結合各原住民族文健站照服員，隨時把關長者狀況，即時提供醫療協助。