新竹縣政府響應國家海洋日活動，今天在新豐鄉紅毛港舉辦「無塑藍海夏季淨灘」，民間團體與企業共813人熱情參與，總計清出高達逾860公斤的廢棄物。

新竹縣政府環保局發布新聞稿指出，本次活動有新竹縣環保志工大隊、水環境巡守隊、新豐鄉社區發展協會、救國團竹北市團委會、新竹縣竹北市青年志工協會等團體共813人參與。

環保局表示，上午在分組後各自前往遊憩區周邊清理、撿拾廢棄物，參與者不畏豔陽高照、海風直颳，短短2小時間就清理出垃圾680.9公斤、玻璃瓶77.3公斤、鐵罐11.3公斤、鋁罐1.575公斤、紙2.775公斤與保特瓶86.2公斤，共達逾860公斤的廢棄物。

新竹縣長楊文科於稿中表示，新竹縣的海岸長11.8公里，在新豐鄉就佔了7公里長，過去一直不受重視，但現在縣府和縣議會一起推動綠色海岸休閒觀光計畫，改善新月沙灣到鳳坑漁港、紅毛港及坡頭漁港的海岸線。

新竹縣政府環保局長朱振群表示，環保局近年積極推動海洋環境教育宣導工作，除了透過教育宣導將海洋保育觀念向下扎根於校園，也運用在地環保志工落實海岸環境維護工作，透過志工們呼朋引伴，逐漸讓在地民眾認識海洋、親近海洋，進而共同參與保護海洋的行列。（編輯：李錫璋）1110604