新竹縣政府響應國家海洋日活動，今天在新豐鄉紅毛港舉辦「無塑藍海夏季淨灘」，民間團體與企業共813人熱情參與，總計清出高達逾860公斤的廢棄物。
新竹縣政府環保局發布新聞稿指出，本次活動有新竹縣環保志工大隊、水環境巡守隊、新豐鄉社區發展協會、救國團竹北市團委會、新竹縣竹北市青年志工協會等團體共813人參與。
環保局表示，上午在分組後各自前往遊憩區周邊清理、撿拾廢棄物，參與者不畏豔陽高照、海風直颳，短短2小時間就清理出垃圾680.9公斤、玻璃瓶77.3公斤、鐵罐11.3公斤、鋁罐1.575公斤、紙2.775公斤與保特瓶86.2公斤，共達逾860公斤的廢棄物。
新竹縣長楊文科於稿中表示，新竹縣的海岸長11.8公里，在新豐鄉就佔了7公里長，過去一直不受重視，但現在縣府和縣議會一起推動綠色海岸休閒觀光計畫，改善新月沙灣到鳳坑漁港、紅毛港及坡頭漁港的海岸線。
新竹縣政府環保局長朱振群表示，環保局近年積極推動海洋環境教育宣導工作，除了透過教育宣導將海洋保育觀念向下扎根於校園，也運用在地環保志工落實海岸環境維護工作，透過志工們呼朋引伴，逐漸讓在地民眾認識海洋、親近海洋，進而共同參與保護海洋的行列。（編輯：李錫璋）1110604
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。