9日起花蓮恢復實體上課，快篩陰性再返校。（縣府提供）

花蓮縣高中職以下各級學校將於9日起恢復實體上課，因疫情仍在，縣長徐榛蔚回應，遠距教學已實施3週，是否恢復上課，縣長信箱接到很多投訴與意見，縣府必須考量家庭經濟狀況、以及孩子受教權，決定讓孩子回復到正常上課受教權，有疑慮的家長，還是可以為孩子請防疫假。

花蓮今天新增1223確診案，累積病例達43116。縣府今天防疫記者會上，也說明高中以下學校9日起恢復實體上課，徐榛蔚說，學校已停課3週，學習有比較低落，停課期間，疫情仍存在，而且孩子學習狀況有必較低落，且孩子沒到校，依舊確診。

徐榛蔚表示，這段期間縣長信箱、生活照顧專線都接到許多投訴與不同意見，縣府必須兼顧到家庭經濟困難的家長，也要顧及孩子到校學習得受教權。她說，疫情持續，大家必須用正向態度去面對，因此兩害相權之下，決定讓孩子回復到正常上課授課，恢復教學正常化，也希望家長能諒解。

徐榛蔚說，建議學生復課前一天快篩檢測，快篩陰性再返校上課，如果仍擔憂孩子會染疫，可以幫孩子請防疫假。

縣府公布，學生疫苗接種狀況，幼兒園施打第一劑達49％、國小64.1％，國、高中第一劑93.4％、第二劑82.7％、第三劑50.9％，校園施打兒童BNT疫苗已結束。

縣府說，之後滿5歲幼童及國小生，可向13鄉鎮市衛生所電話預約接種疫苗；國中生及高中生，可至花蓮縣新冠疫苗合約醫療院所預約接種。國小、國中及高中學生前往接種時，攜帶學校開立「補接種通知單」及健保卡；未入園幼童前往接種時，請攜帶健保卡。另外，已確診者3個月內不建議施打疫苗。