疫情圖示

中央7日公布新竹縣新增1753例確診案例，分別為874名男性、879名女性，12歲以下250名、65歲以上169名，最多的是18歲至64歲青壯年佔7成1，無症狀者1662名佔9成5，目前新竹縣居家隔離2410人，居家照護列管人數6615人。衛生局統計至5日為止，全縣第3劑疫苗接種率目前 為62.41％，提醒民眾應盡快接種疫苗。

確診者分布在竹北市686例、竹東鎮390例、湖口鄉143例、新豐鄉139例、新埔鎮93例、關西鎮93例、芎林鄉56例、橫山鄉37例、寶山鄉39例、北埔鄉16例、峨眉鄉8例、尖石鄉38例、五峰鄉15例，均安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。

衛生局表示，新竹縣目前累計確診共6萬2302人，統計至5日為止，縣內第1劑疫苗接種率為90.92％、第2劑疫苗接種率81.76％、第3劑則為62.41％。5歲至11歲幼童完成率60.9％，65歲以上第1劑疫苗接種率為83％、第2劑78.6％、第3劑66.7％。

衛生局提醒，6月30日前接種任一劑COVID-19疫苗的65歲以上長者（原住民55歲以上）也可獲贈2劑快篩試劑，如為設籍本縣的長者還可額外獲贈1000元禮券。