新竹縣8日新增2293例新冠肺炎本土案例，分別為1086名男性、1207名女性，年齡分布0歲至95歲，12歲以下318名、65歲以上246名，確診者集中在18歲至64歲青壯年為主，約占71％，無症狀者2245名約占98％。

新增新竹縣2293例本土個案，分別分布在竹北市638例、竹東鎮464例、湖口鄉435例、新豐鄉258例、新埔鎮132例、關西鎮100例、芎林鄉79例、橫山鄉46例、寶山鄉43例、北埔鄉24例、峨眉鄉10例、尖石鄉46例、五峰鄉18例，上述案件安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前竹縣居家隔離2935人、居家照護列管人數6352人。

對於學童接種情形，教育局表示，目前兒童5到11歲疫苗接種率已達6成多，在校園接種莫德納場次在6月1日結束，BNT疫苗校園疫苗接種預計在6月10日完成，由於BNT預約踴躍，校園疫苗接種覆蓋率可望持續提高，降低兒童感染風險。另外，尚未接種疫苗的6到11歲學童仍可由家長帶學童至新竹縣6-11歲疫苗接種合約院所預約接種。

為增加保護幼兒範圍，衛生局免費提供0至6歲幼兒5劑家用抗原快篩試劑，適用對象擴大為2015年9月2日（含）以後出生的學齡前孩童，可至各快篩實名制販售據點，免費領取1份5劑家用快篩試劑，領取期限為6月30日。另外，高中、國中、國小及五專前3年學生，由學校免費發給每人4劑快篩試劑，此項發送對象含110學年度畢業生，若已離校可回原畢業學校領取。

在低收入及中低收入戶自5月28日納入免費提供快篩試劑的對象，配送數量以每人5劑估算，由各鄉鎮市公所社政單位發放；遊民及列冊關懷的獨居老人也是每人5劑，將於中央配送到貨後由社會處專案處理送達。6月30日前接種任一劑苗的65歲以上長者（原住民55歲以上）也可獲贈2劑快篩試劑，如為設籍竹縣的長者還可額外獲贈1000元禮券。

接觸者居家隔離期間由衛生所發送或是由非同住親友至衛生所代領的快篩試劑，不論是0＋7或3＋4方案，隔離者一律發送3劑，且6歲以下不再發送。

衛以上各類免費發送的快篩試劑對象均不影響實名制快篩的購買資格。而第2輪家用抗原快篩試劑實名制販售已自6月6日實施，持有健保卡或居留證的民眾，無年齡限制，每人均可購買，販售地點為縣內94家販售家用快篩試劑之實名制健保特約藥局及衛生所。

另外，新竹縣為鼓勵65歲以上（原住民55歲以上）長者踴躍接種疫苗，除原先針對長者打疫苗贈送1000禮券活動延長至6月30日，並額外加贈2支快篩試劑。據疾病管制署統計資料顯示，對18-74歲民眾而言，完整接種3劑疫苗較未接種疫苗者在感染新冠肺炎後可減少90％以上的死亡率。