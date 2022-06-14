基隆市長林右昌14日宣布，自6月20日至24日，市府將針對65歲以上（原住民55歲以上）的長輩，施打第四劑新冠疫苗，市府這次採造冊施打，比照前三劑施打方式提供便民的施打規劃，還提供500元禮券。

林右昌表示，第四劑疫苗將由區公所及里長協助造冊、發放通知單，長者們只需要依各里規畫的時間，前往集中施打的地點即可。市府也安排施打疫苗專屬公車及防疫計程車提供長者使用，若有需要復康巴士者，也可與轄區公所或里長洽詢。

為鼓勵長者施打疫苗，基隆市也提供長者們，完成任何一劑疫苗施打即可獲得500元禮券及4支快篩試劑。

林右昌表示，目前基隆市疫苗已經逐漸獲得控制，但還是要透過完整接種疫苗保護自身健康狀態。他指出，目前基隆市65歲以上長者第一劑疫苗接種率達88％，第二劑81.4％、第三劑67.2％，都在全國各縣市名列前茅，歡迎符合資格的民眾踴躍前來接種，至於各區規劃施打的時間地點，市府將於明日對外公布，符合資格的民眾將會在本周五（17日）前收到通知單。

另外，14日基隆市新增確診832例，其中外縣市通報97例，佔18.13％。在新增確診者中，女性423人、男性409人；依年齡層區分，新增確診以以25-34歲最多，有164人、占19.71％，35-44歲次之，有135人、占16.23％。至於75歲以上的長者有29人、65-74歲有65人、6歲以下有39人。

至於專責病房部分，基隆全市現有237床，目前已收治129人、空床108床，空床率45.8％。