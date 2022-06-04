新竹縣政府響應國家海洋日活動，4日在新豐紅樹林生態保護區舉辦「無塑藍海夏季淨灘」，有民間團體與企業及民眾813人熱情參與，在短短2小時就清出高達860.5公斤的廢棄物，顯示必須強化遊客尤其是移工「垃圾不落地」的觀念。

「垃圾大都是移工丟的！」當地民眾指出，新豐紅毛港遊憩區內紅樹林生態保護區到觀海大道，假日遊客眾多，在新竹工業區上班的移工，經常前來遊玩或聚餐，常把喝的瓶瓶罐罐等垃圾就留在現場，比較缺乏環保觀念。

參與淨灘的民眾一早就抵達紅樹林停車場，較有經驗的環保志工，穿雨鞋和持長夾，前往紅樹林植生區和灘區內撿拾廢棄物，一般志心工和民眾則分2組到觀海大道沙灘清。

大家不畏豔陽和陣陣強勁的海風，短短2小時間就清出860.5公斤的廢棄物，分類稱重後最多的是保特瓶86.2公斤，次為玻璃瓶77.3公斤、鋁鐵罐12.8公斤及紙2.775公斤。

縣長楊文科到場感謝淨灘的民眾，表示新竹縣海岸長11.8公里，新豐鄉就佔了7公里，縣府和縣議會一起推動綠色海岸休閒觀光計畫，投入近2億元改善新月沙灣到鳳坑漁港、紅毛港再到坡頭漁港的海岸線。

楊文科說，縣府重視海岸線的觀光發展，努力推動沙灘護岸等防護措施，也必須要民眾一起落實垃圾不落地，共同維護新竹縣美麗的海灘。

環保局指出，該局近年積極推動海洋環境教育宣導工作，除透過教育宣導將海洋保育觀念向下扎根於校園，也運用在地環保志工落實海岸環境維護工作，讓民眾認識海洋、親近海洋，將會透過企業加強向移工宣導環保觀念，共同參與保護海洋的行列。