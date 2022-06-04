運氣不是每個人都有的，有些人要靠努力才能獲得機會，但有的人天生被老天爺眷顧，就算他們不爭不搶，還是能抓到機會。《搜狐網》分享5個傻人有傻福的星座，他們個性樂觀，雖然表現並非最突出，腦筋也不是動得最快的，但卻靠著認真的態度，獲得許多人賞識，還有貴人相助，獲得不少好運。

1、 牡羊座

牡羊座非常孩子氣又樂觀，總是將笑容掛在臉上，喜怒哀樂都直接表現出來，個性很直接，所以想了解他們並不困難，而且牡羊座幾乎沒有心眼，也不會對人有所防備，待人相當真誠，他們的人緣非常好，雖然有時還是會被有心人士利用，但大多時候都會遇到貴人，幫助他們獲得好運，可說是「傻人有傻福」的代表。

2、金牛座

金牛座個性木訥又不解風情，但實際相處後會發現，他們待人很真誠，而且非常暖心，雖然不懂得如何說甜言蜜語，但是對人絕對會付出真心，若發現朋友遇到困難，他們會馬上放下一切去幫忙對方，工作上雖然表現並非最出色，但卻是最認真負責的，也因此受到許多人賞識，自然也會結識不少貴人，財運跟著提高。

3、巨蟹座

巨蟹座個性單純，外表看起來有些傻乎乎，總是替別人著想和考慮，面對他人的請求，他們甚至會不忍拒絕，所以總是把自己搞得蠟燭兩頭燒，在許多人眼裡，覺得他們活得太累，而且還有些傻，但心腸好的他們卻因此獲得不少福氣，口碑也非常好，而且開朗的性格總能安撫別人，因此身邊朋友很多，無論何時都不會感到孤獨。

4、射手座

射手座就像一個永遠長不大的孩子，他們本性貪玩，又崇尚自由，而且做事常不經頭腦，因此總是去做旁人覺得很傻的事，無論生活還是工作都是如此，但他們從不覺得後悔，但也因為這一股傻勁與勇敢，讓他們獲得不少好運，甚至搶得好機會，或許是因樂觀積極的心態，替射手座吸引福氣，賺到不少的財富。

5、水瓶座

水瓶座認為，屬於自己的就是自己的，不會過於強求其他利益，不去貪圖別人的福氣，也因為他們廣積善緣，從中獲得不少機會，也是他們人生中的意外之喜，有的人想搶卻搶不到，而水瓶座不爭不搶的性格，卻幫助他們抓到機會，對於工作非常有幫助，雖然一生沒有非凡的成就，但生活卻過得非常幸福。