台日外交軍事將有大突破？近日有日媒傳出，在今年夏天，日本政府恐將派遣現役的自衛官長駐台灣，而這個消息一發出，立刻在中國大陸的社交平台上引來大量罵聲，因為若是日本真的做出此舉，形同將台灣視為獨立國家，而我國國防部發言人孫立方也對此回應「此為日本政府內部人事作業，國防部不予評論」，引發熱議。

根據《TVBS》的報導指出，為了因應台海的衝突態勢上升，日本的陸上自衛隊放出了和美軍海陸聯合軍演畫面，不但如此，更傳出了對台政策將有突破，根據日本產經新聞指出，日本政府將在今年夏天，會首度派遣現役自衛官長駐台灣，並強化蒐集情報的能力，甚至更指出現在已有一名退役少將常駐在台灣，不過若是新增現役軍官，那意義是大不相同。

對此，國防部也相當低調，發言人孫立方則回應「媒體報導案件事涉，日本政府內部人事作業，國防部不予評論」，並感謝日本重視台海和平穩定的重要性，不過就有學者對此分析，現在日本放出這樣的風聲，是要打探出中國大陸的態度，結果果然在大陸的社群平台，就開始出現了許多謾罵的聲音，直言日本的行為根本就是玩火自焚。

日前日本前首相安倍也說過，台灣有事就是日本有事。而台灣國際戰略學會理事長王崑義則認為，現在這樣的狀況是完全無法定案，因為最後還是防衛省要經過許多討論，才會確定，如果中國大陸的反應強烈，可能最後依然是無疾而終。