台南市麻豆區一群熱愛棒球運動的家長與小孩組成柚城棒球隊，帶動麻豆運動風氣。(林珍琴提供／劉秀芬台南傳真)

旅居高雄的鄉親陳文昱租下柚城棒球場旁一塊農地，擴大棒球場面積。(柚城棒球隊提供／劉秀芬台南傳真)

台南市麻豆區一群熱愛棒球運動的家長與小孩，2014年底組成柚城棒球隊，原本無固定練習場地，旅居高雄的鄉親陳文昱無償借用老家農地當棒球場，近日更幫忙租下旁邊閒置的2分農地，擴大球場面積，讓球隊有更好的練習環境，球隊也呼籲附近鄉鎮小朋友一起來報名，參加戶外運動健體強身。

柚城棒球隊隊員家長林珍琴表示，小孩念麻豆國小時，常與一群愛好棒球朋友練球，於是興起組成球隊念頭，獲得朋友郭忠信支持，申請成立球隊，也成立柚城棒球發展協會，要去借場地練習、參加比賽也比較方便。

原本球隊常在真理大學、曾文農工、台灣首府大學等學校借場地練習，總是受限學校的使用時間，在當時麻豆區長林振祿媒介下，麻豆北勢里出身的旅居高雄企業家陳文昱，無償提供老家6分閒置農地供棒球隊當球場。

在當時協會理事長郭忠信與家長、志工合力下，整地、填紅土、豎柱子、圍網、蓋休息棚，多數是回收別的學校、球場、工廠不要物資，共花了約40萬元打造柚城棒球場，球隊人數最多時有60多人，近年來也維持40多人，曾獲得全國社區少棒冠軍。此外，每年舉辦柚香杯球賽，有美食可吃，又可以到柚園小旅行，年年報名隊伍踴躍。

為了讓球員有更好練球環境，近來陳文昱又租用旁邊2分農地，擴大球場面積，協會理事長陳俊旭、家長許朝欽、郭忠信4日冒雨整地。林珍琴說，球場的成立受到很多人幫助，他們也很認真帶領小孩打棒球，不僅健體強身，也學習運動精神，更帶動麻豆的運動風氣。