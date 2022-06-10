美國股市第二季以來連續多周下跌，第一季GDP成長不如預期、引發市場對停滯性通膨的進一步擔憂。然而，觀察近一個月長照與醫療保健REITs較整體REITs市場有撐，醫療類股亦優於美股大盤，相關REITs後市看好。

日盛長照產業收益不動產證券化基金研究團隊表示，觀察Refinitiv資料統計，REITs業者以及醫療保健業者第一季財報表現上仍有不錯的成果與動能，2022年第一季醫療類股與REITs類股之預期EPS年成長率優於大盤且超過七成優於分析師預期，2022～2023年長照與醫療保健REITs利潤率可望回升。

合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金研究團隊指出，適合高齡者設施住宅在過去一段時間表現相對落後，隨著疫情緩解，市場需求回溫，入住率上揚，將有利未來股價表現，同時間瑞士信貸分析報告亦將醫療照護產業龍頭如Ventas及Welltower由中性上調為領先大盤，主要為看好其入住率提升後所帶來的租金現金流收益。