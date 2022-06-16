鑑於葵花籽油等多種大宗商品供不應求且價格飆高，消費用品巨擘聯合利華（Unilever）調整部分產品配方，例如包裝食品與除臭劑等，以削減成本和減輕供應鏈壓力。

更改配方對部分消費用品製造商而言是一大難題，俄烏戰爭將大宗商品價格推升至多年高點，多芬香皂（Dove）、康寶濃湯（Knorr）和蕊娜爽身噴霧（Rexona）製造商聯合利華，此時有能力調整產品原料又顯得更彌足珍貴。

聯合利華執行長喬安路（Alan Jope）4月便透露，公司著手更改部分產品的配方，例如利用菜籽油取代葵花籽油，以因應葵花籽油短缺。全球約半數葵花籽油來自烏克蘭，自俄烏開戰以來，葵花籽油供應便日益稀少。

此外，聯合利華研發主管斯萊特（Richard Slater）受訪時指出，由於全球矽供應不足，聯合利華重新檢視除臭劑配方，打算減少使用承受供給壓力的原物料。斯萊特透露，公司自2021年就開始處理這項問題。

除此之外，聯合利華的家庭與美容護理事業亦試圖降低產品對石化原料的依賴，打算以更永續的方式生產商品。

斯萊特表示，讓消費者取得更永續的產品，又能降低原料的成本壓力，可帶來雙重優勢。

棕櫚油被視為是森林砍伐的元兇，許多包裝食品製造商努力棄用棕櫚油，但棕櫚油仍是廣泛使用的原料，從費列羅（Ferrero）的能多益（Nutella）榛果巧克力醬，到寶僑（P＆G）的汰漬洗衣球（Tide PODS ），都可以見到棕櫚油的蹤跡。聯合利華日前宣布與聖地牙哥生技公司Genomatica合作，開發棕櫚油和石化燃料的替代品，並將之商業化。

此外，聯合利華改變配方時，也不再單純依賴人工測試，該公司利用數位模型來模擬新原料對產品的影響。