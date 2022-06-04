國民黨年底縣市議員與鄉鎮市長提名近尾聲，近日陸續要求獲提名者須簽結「候選人承諾書」，若未來參選過程有違反選罷法第112條行為，致黨要連坐處分，須賠償黨懲罰性違約金，直轄市候選人130萬，其餘縣市層級候選人115萬。

黨組發會副主委主委張逸華表示，黨員領取政黨推薦書本來就應該要遵守政黨的提名辦法，善盡黨員的義務，縣市黨部是用這個承諾書來提醒，領取政黨推薦書應有的責任。

國民黨新北市黨部發言人蕭敬嚴表示，候選人違反公職人選選罷法第112條規定，推薦政黨可被處50至500萬元罰鍰，過往常常因此，讓黨因提名候選人違法，遭連帶處分，成為黨另類重大財務負擔。

蕭敬嚴說，「候選人承諾書」規定，只是要讓獲政黨提名者，也相應承擔各自行為必須要有的義務與後果，對黨屬於內部風險管控，對參選的候選人而言，某種程度也可視為是清白參選宣示。

國民黨「候選人承諾書」要求，獲國民黨授予政黨推薦書參與今年相關選舉黨員，必須不得違反公職人員選罷法第112條、各級選委會核定黨須連坐受罰事項或違反黨紀處分規定。

「承諾書」中表示，黨提名候選人須確實清白參選，維護優良選風，否則只要違反上述規定致黨名譽受損、造成不利社會觀感，經法院判刑確定，就要付國民黨115萬（縣市層級）或130萬元（直轄市層級）懲罰性違約金，以賠償黨所受的財產或非財產上的損害。

而不同於國民黨直轄市議員初選過程，初選參選人須預繳的保證金20萬元，則是要確保初選過程不違法、違紀，初選落敗後不脫黨參選。