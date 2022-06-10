國民黨主席朱立倫這趟美國訪問，不少發言引發關注；台灣民意基金會董事長游盈隆說，朱立倫這次引起的關注和爭議不小，後遺症更大，若出發點是想藉此重建國民黨形象，爭取台灣社會支持，為2022選舉孤注一躑，增加大選話題和籌碼，已踏出艱辛的第一步。

游盈隆今在臉書指出，朱立倫美國行殺很大，努力想撕掉國民黨親共的標籤，甚至想塗掉親中的胎記。但做得到嗎？

他說，朱立倫一句「國民黨從來不是一個「親中」（Pro-China）的政黨，而是「親美」（Pro-USA Pro-America）的政黨」，剎那間不知讓多少人楞在當場或昏倒在地。

他說，國民黨，就算是簡稱，大家都知道指的就是「中國國民黨」。朱立倫說國民黨從來不親中而是親美，這怎麼講的通呢？從歷史不論從哪個角度講，都是「高山滾鼓」，不通、不通。一句話，通通都是違反歷史的陳述。為何如此不顧一切，就算是違反一般人常識也要這樣講？

他說，國共唱和多年的九二共識，習近平口中的定海神針，朱立倫「九二共識是沒有共識的共識」一句話就顛覆掉了。這個說法，比較接近1992兩岸兩會香港會談的歷史事實。他說，朱立倫此舉無疑是國民黨史上第一人，也可歷史留名，「但黨內要找他算帳的人已經大排長龍，長過排快篩劑」。

他說，親中或親美？只有在美中戰爭、鬥爭或競爭中，面臨選邊時才會有這個問題出現，而且必須自身先否定自己具有「中華民國／中國」的身份時，講這個話才有意義。

他說，除非在朱立倫心中認定「台灣=中華民國」且「中華民國不等於中國」，先去中國化，否則有什麼立場講親中或親美呢？