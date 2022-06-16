黃珊珊遭疑行政不中立 蔣萬安：應該正面面對、說清楚

有意參選台北市長的北市副市長黃珊珊被議員抓包，利用公務行程拉拔民眾黨議員參選人，國民黨台北市長參選人蔣萬安16日表示，外界的質疑和批評不是第一次，希望黃珊珊對議員質疑應該正面面對、說清楚。

蔣萬安今出席指南宮「慶祝孚佑帝君成道1142週年紀念三獻大典」，對於民進黨人士稱蔣萬安提名到現在，沒有話題也沒議題，在選舉上沒有政治紅利，蔣萬安認為，這種不具名經常性的放話，未來會層出不窮、多如牛毛，我們都不在意。

對於黃珊珊被質疑行政不中立，蔣萬安指出，外界的質疑和批評不是第一次，希望黃珊珊對議員質疑應該正面面對、說清楚。

外界好奇蔣萬安發言人團隊何時就位，蔣萬安說，很快，這1、2天陸續會把相關人事安排好並向大家報告。

此外，蔣萬安還說，前總統馬英九一直以來都對他關心、照顧，被國民黨提名後第一個也向馬英九請益，過去馬在市長任內推動很多政策，也細數在市政推動上碰到的困難及如何克服，馬英九送他一本著作《沉默的魄力》，當中有非常詳盡敘述，一直以來非常謝謝馬英九，過去市長任內的建設、建樹，也感謝一直以來的提點與建議。