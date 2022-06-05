今天是端午連假收假日，高速公路局預估將有北返車潮，國5上午9時至晚間8時易壅塞，午後將在國5北向路段實施高乘載管制；西部國道車多時段集中在午後到傍晚。

高公局預估今天國道交通量為113百萬車公里，為平日年平均88百萬車公里的1.3倍，其中北向交通量可達62百萬車公里，為平日年平均的1.4倍。

高公局預測今天最易壅塞路段為國5北向，時間從上午9時到晚間8時，行車時間約平日7倍。

高公局下午2時至晚間9時，將在國5實施高乘載管制，範圍包括蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道北向入口匝道。

高公局研判西部國道午後至傍晚北向路段也可能塞車，行車時間約平日3至4倍，包括：國1苗栗－湖口、南屯－后里、西螺－埔鹽系統；國3關西－大溪、大山－香山、草屯－霧峰、竹山－中興；國6西向舊正－霧峰系統。

高公局今天將封閉部分匝道，上午7時至晚間7時，封閉國1虎尾北向入口；上午7至深夜12時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口。

根據高公局上午8時35分路況資訊，全線順暢，國5北上車流稍多，車輛時速仍可達近80公里。（編輯：黃世雅）1110605