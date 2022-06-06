國門廣場今日起正式啟用，市長林右昌晚間「開箱」噴泉水舞。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆國門廣場夜晚限定「水舞聲光秀」，每晚3場次。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

國門廣場今日起正式啟用，市長林右昌晚間「開箱」噴泉水舞。（基隆市政府提供／陳彩玲基隆傳真）

國門廣場今日起正式啟用，市長林右昌晚間「開箱」噴泉水舞，呼應城市博覽會「起點城市」主題，繽紛炫目的水舞聲光秀，吸引許多路過市民駐足觀賞，未來將於特定時段，或配合活動節慶展演。

市府都市發展處說明，國門廣場水舞是水景設計的附加效果，未來配合基隆市重要活動與節慶，增添國門廣場活動元素；即日起至城博期間，水舞將於每日晚上6時30分、7時30分及8時30分各展演5分鐘，另外在下午5時至晚上9時，每整點報時50秒。

國門廣場設計師宋鎮邁表示，當初競圖時提出「零點廣場」概念，她提及，基隆是水路起點、鐵道起點，更是縱貫線鐵路與公路零點。1891年基隆火車站啟用，水景所在地在為站前廣場，圓環雕像象徵不同時代的政治社會價值。

都發處指出，未來基隆將是個海洋城市、人本城市，市府透過「市港再生標竿計畫」整合規畫，歷經7年打造，在極為繁忙的交通心臟區，一步一步穿針引線，編織出下個世紀的基隆風貌。未來國門廣場水景配合基隆地標、城際轉運站山海鳴光公共藝術，打造彩色、炫麗的台灣頭。

基隆市政府進一步表示，國門廣場水景用圓的水鏡回應過往站前格序，是基隆作為台灣頭起點城市的壯志。