前交通部長、無任所大使林佳龍今日上午參訪西二主場館。（陳彩玲攝）

前交通部長、無任所大使林佳龍今日上午參訪西二主場館。（陳彩玲攝）

基隆「2022城市博覽會」邁入第3天，前交通部長、無任所大使林佳龍今日上午參訪西二主場館，致詞時不僅一一介紹來自各縣市正國會議員參選人，聯訪時更篤定認同，立委蔡適應定能無縫接軌、接棒基隆市長；基隆市長林右昌也提及，林佳龍是台北市長選戰可期待人選，讓人感覺展場內充滿政治味。

基隆市長林右昌任期將屆滿，民進黨有意推派蔡適應出戰。今日上午林佳龍造訪城博會時，有媒體提及，如何看待蔡參選？林佳龍表示，擔任交通部長時，常被蔡質詢，在基隆建設方面他和林右昌是最佳拍檔，透過這次城博會，也看到2人如同兄弟，同心改造基隆，相信未來可以接棒並無縫接軌，讓城市建設不中斷、不被改變。

林佳龍提及，基隆確實要放在首都圈，才會有清楚定位，而台北不能本位主義，無論在交通觀光，以及整體區域發展上，「台北PLUS基隆」，他認為，未來台北作為首都圈的領頭羊，一定要跟基隆像兄弟一樣，大家能平起平做，一起規畫推動首都圈發展，其中交通、觀光產業最為重要。

至於北北基桃首長選戰，民進黨皆尚未提出名單，基層相當焦慮，抱怨聲不斷。對此，林佳龍說，今年受疫情衝擊，防疫要做好，民主選舉也要向前走，民進黨有提名的制度和節奏，自己也是選對會成員，雖已一個多月沒有開會，但有預定6月要進行新一波提名評估及決定，目前仍在等待開會通知，但相信很快會有消息。

最後，媒體向林右昌提問，如何看待台北市長選戰，林佳龍出戰贏面大嗎？林回應，北北基桃是首都生活圈，也是台灣經濟和政治發動引擎，台北市長對大台北首都圈要有整體構想，才能擔任領頭羊，其中最關鍵的是交通建設，不能分你我。

林右昌強調，北北基桃發展要有整體構想，以及交通規畫，尤其是捷運路網，正好林佳龍曾是交通部長，對北北基桃發展、區域定位非常清楚，他認為，未來大台北都會圈應作為台灣向國際都會競爭的據點，未來台北市長要有此高度和格局。媒體則追問林佳龍會不會是最好人選？林右昌回應，「大家可以期待」。