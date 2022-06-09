2022基隆城市博覽會本周五（10日）登場，主辦單位鼓勵參觀民眾多加利用大眾運輸工具前往。其中國光客運營運基隆台北直達車1813等近20條路線與支線，終點站就是國門廣場主展場；搭配活動期間基隆市府新闢6條接駁專車以及市區公車所有路線免費搭乘，方便轉乘前往正濱漁港與海科館等其他展區。

「跟自己開車沒兩樣！」國光客運指出，1813路線往返台北車站與基隆國門廣場，全程行駛市民高架道路與中山高速公路，去程只有停靠起迄兩站點，是台北市區最短時間抵達基隆的直達車，跟自行開車一樣快，還省下找停車位的時間與停車費。

國光客運1813路線是基隆通勤上班族族往返台北的主要交通工具之一，雙北等外地民眾搭乘前往基隆，剛好與基隆在地人反方向互補，班次密集、座位充裕，尖峰時段每隔十分鐘即有一班車，中南部民眾搭乘高鐵抵達台北站後可以無縫轉搭。

由於基隆市區停車空間有限，建議民眾搭乘城際國道客運再搭配免費接駁專車與市區公車路線，轉乘前往正濱漁港或八斗子海科館等其他展區，四通八達又省時省力。

1813路線終點站基隆國門廣場即是基隆港，非常適合散步觀海，遠眺西岸山腰基隆地標；另一頭是交通樞紐放射狀市區公車循環站，緊鄰廟口夜市商圈，城博會期間每天加碼三場水舞聲光秀。