朱銘美術館將12件《人間系列－紳士》雕塑，展示在國門廣場各大角落，吸引許多遊客拍照打卡。（陳彩玲攝）

基隆市政府與朱銘美術館合作，於城市博覽會期間在國門廣場策展12件《人間系列－紳士》雕塑，引發迴響，許多遊客紛紛前來拍照朝聖，民眾盼公共藝術能長時間留在基隆。對此，市長林右昌表示，會積極和美術館商量，繼續借展。

朱銘美術館將12件《人間系列－紳士》雕塑，展示在國門廣場各大角落，有帶著行李、撐傘及圍著圍巾的紳士造型，吸引許多遊客拍照打卡。館長賴素鈴表示，此系列雕塑是朱銘觀察人間百態後的創作，每位紳士的身材、身上的彩繪都不同，以簡單的線條和五官，生動描繪出人間的多樣性及動態美感。

賴素鈴指出，金山和基隆相似，冬天氣候多雨、濕冷，去年規畫策展時，馬上想到《人間系列－紳士》一定能和基隆市民及遊客，產生共鳴；不僅透過雕塑呼應「雨都」的天氣環境，以及港口即將揚帆啟程的意象，也期望拉近大眾與基隆港口的距離，看見海港時，也能對海洋有所想像，相信對基隆是嶄新的開始。

自朱銘美術館策展後，民眾紛紛前往拍照，有市民認為，將紳士雕塑擺放在國門廣場是「神來之筆的點子」，透露著基隆為雨都的意象，也訴說常年排隊通勤的學生和上班族。許多人盼城博會結束後，作品能繼續留在基隆。

對此，林右昌回應，國門廣場開啟後，發現民眾非常喜歡朱銘美術館紳士系列的雕塑，許多人爭相合影，他都有看到，也有聽見大家的心聲，目前已請觀銷處和美術館討論，透過長期合作，將雕塑留在原地或繼續借展，他強調，一定會努力爭取，也認為該作品在國門廣場佔有一席之地，也是廣場該有的格局。