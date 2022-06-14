金仁寶集團董事長、海基會代理董事長許勝雄14日到基隆參觀城博會，並搭乘夏日海洋號前往正濱展區。他表示，這幾年常到基隆，可以明確感受到變化非常大，港口更具人文氣息，讓人親近水岸。
許勝雄14日到基隆參觀城博會，基隆市長林右昌導覽，一行人先參觀國門展區「基隆聯合事務所-時代基隆」，林右昌也與許勝雄分享各項市政建設擘畫，從展館展示各項競圖手稿與手作模型，一路結合來自四面八方夥伴專業協力支持，逐步執行實踐理想。
隨後一行人從海洋廣場搭乘夏日海洋號前往正濱展區，讓許勝雄從海面上看到基隆這座城市，並轉往正濱漁會大樓，欣賞2022潮藝術「未來島航」，另在「有一種味道在基隆上岸」展間，感受基隆味在地咖啡及美食文化。
許勝雄表示，一個偉大的都市，都具有前瞻性與願景，真正落實執行理念。這幾年來，他常往基隆走，感受變化非常大，港口更具人文氣息，讓人親近水岸，文化的蛻變，加上觀光、海洋、都市與山丘結合。
許勝雄也指出，林右昌在導覽的過程中，也與他分享基隆未來的願景與想法，已經從北北基區塊延伸，連結到新竹科技廊帶，把北台灣資源做到能量整合與結合，這對台灣產業生命力與未來的衝擊及帶領都非常大。基隆早期有委託行，現今如何與產業鏈連結、增加腹地與資源，帶大家走向國際，這是基隆可以思考的課題。
觀銷處長曾姿雯則表示，2022城市博覽會『城市即展場、夜間觀展、海上看展』三大亮點，水路串連把遊客從國門展區帶到正濱展區，活動期間平日12班次，假日16班次，歡迎大家來體驗全台獨有的「海上看展」遊程。
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