染疫死亡24小時火化竟是殯葬業者誤會了 陳時中亮公文反擊

新冠疫情延燒至今2年多，死亡確診個案先前皆在24小時內火化，家屬往往無法見到最後一面。不過指揮官陳時中日前卻指，未要求24小時內火化遺體，引發譁然。陳時中今天拿出公文指出，確診遺體的火化規定從109年1月15日到現在都沒變，可能是大家有所誤解，但也承諾會盡速修訂指引，讓家屬既可以見到最後一面，又能讓殯葬業者盡速處理。

陳時中表示，有關確診遺體火化的規定，早在109年1月15日就頒布規定，將新冠肺炎列為第5類法傳，並同步公告各種傳染病之防治措施，新冠確診者的處理以盡速火化為原則，若因宗教等因素不得火化，可報請地方主管單位核准後，依傳染病防治法盡速深埋辦理。

陳時中強調，即便都是第五類法傳，但不同傳染病還是會有不同的處理方式，這是根據傳染力與致死率來制定，除了嚴重特殊傳染性肺炎需依規定於24小時內完成通報，盡速火化之外，其餘如裂谷熱、馬堡病毒出血熱、黃熱病、伊波拉病毒等都要在24小時內完成通報並火化。

至於近期外界頻頻拿出來討論，指出陳時中早在去年5月26日下令的一紙公文，他也強調絕對沒有下令要將新冠確診遺體於24小時內火化，「我不知道是沒看懂，還是故意這樣來做，但我承認這個文很容易讓大家誤解」，指出當時規定要在24小時內火化的沒有新冠肺炎，只是新增病人確診後得於指定隔離治療機構，或指定處所實施隔離治療或其他必要措施。

對於近期外界討論的火化議題，陳時中也坦言，會修改相關指引，朝讓家人能夠見到最後一面，又能讓殯葬業者盡速辦理的方式修訂，將請民政單位提出相關需求一併來討論。

陳時中說明，家屬想見確診遺體最後一面的最大難處，是因為屍體必須用完全密封且非滲透性的雙層屍袋，因為一旦屍體裝入後就無法再打開，問題是出在這裡，而不是火化時間。

然而感染者遺體之所以會放入雙層屍袋，陳時中解釋，主要是擔心會有一些氣體帶有病毒跑出來，因此都會在醫院端先由相關人員穿著全套防護裝備，完成屍袋密封後再送交殯儀館進行後續處理，以維護殯葬相關人員的安全，不過現在疫情已2年多，會朝讓家人得以見到最後一面，又能維護殯葬人員安全的方式進行研擬。