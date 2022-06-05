本土今+62080、死亡添124例 高雄確診增9232例最多

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增6萬2080本土病例，境外30例，死亡新增124例。至於中重症新增252人，分別為143例中症、109例重症。死亡新增一名9歲男童，因先天性心臟病併新冠肺炎、多重器官衰竭過世，截至今天，國內染疫兒童累積15死。

今天的124例死亡案例中，年齡介於9歲～90歲，共有81例未打滿3劑疫苗，116人有慢性病史，57人沒接種過疫苗。

其中死亡個案中，新增一名9歲男童，因先天性心臟病長期使用呼吸器，住院期間合併新冠肺炎、多重器官衰竭過世。國內至今累積染疫兒童死亡案例為15例。

今日新增62080例，死亡124例。(指揮中心提供)

另外，重症個案中，有1例20多歲男性，有癌症但無轉移病史，沒有接種過疫苗，因新冠肺炎併呼吸窘迫，仍在加護病房治療中。

指揮中心統計，截至6月5日，12歲以下兒童重症累積35例，15人死亡；重症個案分別有17例腦炎、8例肺炎、2例敗血症、3例哮吼、4例家中死亡，1例共病腦腫瘤。

【LIVE直播】確診火化政策前後不一遭罵翻 指揮中心最新回應｜2022.06.05 @中時新聞網

指揮中心指出，今日新增124例本土病例死亡個案，為67例男性、57例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、116例具慢性病史、57例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至6月3日，死亡日期介於5月21日至6月2日。

指揮中心說明，今日新增30例境外移入個案中，16例男性、14例女性；年齡介於未滿10歲至80歲多歲，感染國家均為調查中。入境日介於今年6月3日至6月4日。