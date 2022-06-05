國內昨天（4日）新增6萬8118例確診個案，精神科醫師沈正男表示，全台每日新增確診數已經往下走，高峰已過，但中重症及死亡人數仍會創新高，預計這一、兩天就是高峰，並預估7月底疫情探底時死亡率會來到萬分之12，超過疫情指揮中心指揮官陳時中設定的萬分之10防線。

沈政男昨在臉書發文指出，雖然全台每日確診數已經往下走，中重症與死亡人數依然創下新高，這是因為後者會落後前者一個禮拜，也就是說，全台新增確診的高峰發生在5月26日，距今大約一個禮拜，因此這一、兩天的死亡人數就是高峰。

沈政男表示，就個別縣市來看，六都的高峰都已過了，北部不用講，中南部三都昨天的新增都已低於上周六（5/30）了，而以上周前六天的新增累計來看，跟再前一周前六天也相去不遠。現在全台只剩中南部三都以外的縣市可能還沒達到高峰，其他縣市都已開始往下走。

沈政男預估，這波疫情會在7月底探底，屆時死亡率為1962/1612891=萬分之12，也就是千分之1.2。計算方法是用「死亡高峰/確診高峰」。如果要算死亡人數，把今天的數目乘以二，就相去不遠。

至於染疫黑數問題，沈政男指出，從邏輯來看既然是黑數，除非有辦法把它們撈出來，否則說黑數是多少就只是亂猜。縣市之間，當然也沒有辦法比較誰的黑數多或少。但不管黑數多少，全台疫情已過了高峰，是已確定的事。因為黑數只能讓曲線平行移動，無法改變曲線形狀。