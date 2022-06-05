連假期間高鐵、台鐵等大眾運輸多會視人潮加開班次因應，相關從業人員也必須加班出勤，不過一名台鐵員工分享，端午連假第3天，一名患有失智症、退休40年的前台鐵司機員，因想起端午連假自己沒有上班，所以特地到台鐵彰化機務段運轉室找副主任請假，直到請假手續都處理完畢才安心離開，讓他覺得溫馨又感動。

原PO在臉書社團「台鐵家族」發文分享發生在台鐵彰化機務段的感人故事。他提到，下班時一位已退休近40年的司機員老前輩，在兒子攙扶下匆忙走進運轉室找運轉副主任，並用著急又充滿歉意的語氣，向從未見過面的副主任不斷道歉。

兒子轉達老父親的來意，指出父親有點失智，但突然想起這幾天是端午連假，自己卻忘記來上班，因此趕緊來找運轉副主任請假，見狀，運轉副主任也配合的拿出請假單讓老前輩簽名，並承諾會將假單轉交給排班副主任，完成請假手續後，老前輩才安心的離開彰化機務段。

原PO感嘆，雖然老前輩失智，也退休近40年，但他的記憶深處，始終沒有忘記自己曾經是台鐵的一份子，還是以這份工作為榮，讓他看了覺得溫馨又感動。

網友們看完也紛紛留言，「真的很感人，他可能自己的妻子兒子都忘了，卻還記得他當司機員時的使命」、「台鐵人的敬業精神，令人敬佩感動」、「台鐵司機的責任感令人敬佩」、「兒子也很棒，願意帶著老父親來請假」、「這是老伯走了一輩子，最熟悉的地方，來到這他心情應該也會比較穩定」。