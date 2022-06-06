年底台北市長選舉，國民黨日前徵召立委蔣萬安出戰，綠營人選未定，衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍都被外界視為可能參選。《美麗島電子報》董事長、資深媒體人吳子嘉5日被問及《美麗島電子報》台北市長民調結果，他坦言，「台北市這局爭議太大，暫時先不公布，因為這局還有很多問題」。

吳子嘉5日在其主持的網路節目「董事長開講」中，談及年底台北市長選舉，有網友好奇詢問：「陳時中爭議這麼多，但若三腳督，他在台北還是會勝選嗎？」吳子嘉表示，只要台北市副市長黃珊珊支持度成長，他(陳時中)就一定會勝選，因為這是選票結構的問題。吳子嘉直言，黃珊珊如果年底拿到20%的選票，那陳時中靠綠營基本盤就能夠勝利了。

受邀來賓、媒體人黃暐瀚詢問吳子嘉：「《美麗島電子報》台北市長民調有結果了嗎？」吳子嘉表示，台北市這局爭議太大，暫時先不公布，因為這局還有很多問題。不過，吳子嘉坦言，年底若是「三腳督」，將會對民進黨有利，而明年總統選舉也是同理，如果2024年柯文哲參選總統，藍綠是朱立倫和賴清德出來，那民進黨當選機會就會非常大。