談年底選戰「提名紛擾一定有」 朱立倫：民進黨擴大國民黨內部矛盾

國民黨主席朱立倫訪美行今結束，回台後將著手整合縣市長選舉提名亂局。朱上午表示，提名過程一定有紛擾，每個政黨都是；國民黨不像民進黨內有複雜派系等很多問題，國民黨內只有國民黨派與正藍軍，只要選舉時團結，一定能勝選。

朱立倫批評，民進黨現在擴大國民黨內部矛盾，但實際上民進黨北三都（台北、新北與桃園）市長參選人至今「通通沒有」提名。

朱立倫指出，他非常重視這次縣市長選舉，尤其是六都市長選戰，目標要爭取最多中間選民認同，只要黨團結一致爭取最多支持，有信心一步一腳印，以最穩健步伐前進，年底一定勝選。

朱立倫舉例，國民黨在台北市長選舉提名立委蔣萬安，新北市現在是現任市長侯友宜，桃園市提名前行政院長張善政，台中市有現任市長盧秀燕，台南市已提名台南市議員謝龍介，每一位都是強棒，會爭取最多數支持。

至於高雄市長選舉人選，朱立倫保證，他回國後，一定會提出來能夠爭取最多高雄市民認同支持的候選人。