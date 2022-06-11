國民黨11日由文傳會主委王育敏（右）文傳會副主委王鴻薇（左）舉行記者會，針對中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中稱1922是委託民間經營，不具公權力，表示不要再甩鍋問題，盡快建立通報流程,確保民眾安全。（趙雙傑攝）

【全程影音】打臉「1922不具公權力」說法 國民黨批：大家又誤會陳時中了？｜中時新聞網

恩恩案1922後送遭究責，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中卻以1922是委外運作，不具公權力回應。國民黨文傳會副主委王鴻薇今質疑，按陳的說法，要不要乾脆指揮中心也委外，大家都不要負責了；陳是幹話王，不想負責任就下台。

王鴻薇表示，就像1999是各縣市市民服務專線，若出包影響民眾生命、健康等權益，各地縣市長都不能以委外推諉卸責；一大堆政府專線運作都是委外，也不會有一個單位說委外就沒有公權力，與我無關。

王鴻薇說，1922長期以來就是衛福部給民眾的服務專線，陳時中太不要臉，把衛福部的服務專線說成民間經營就想卸責，如果陳說的有道理，那衛福部憑什麼幫忙1922打廣告？沒有瀆職問題？

國民黨副秘書長王育敏也指出，按照陳時中邏輯，同屬衛福部主管的113婦幼保護專線也只有諮詢功能？而至5月23日止，1922動員國軍支援5778人次，陳時中說1922沒有公權力像話嗎？

王育敏也舉例，去年2月衛福部發布新聞稿稱1922是免付費防疫專線，24小時不打烊協助民眾相關因應作為，還宣稱已後送相關業務單位及部會約8.4萬件，若1922不具公權力，相關單位要接受後送？處理恩恩案沒公權力能夠轉件？

王育敏表示，政府專線委外不代表就沒有公權力，只要政府委外，且處理重要人民相關事物都然還是有公權力；政府打廣告宣傳1922，不就是要幫人民解決問題，陳時中現在說1922不具公權力是欺騙大眾、推託責任，扼殺1922該有功能。

國民黨立委洪孟楷指出，疾管署臉書將疾管署與1922畫上等號，衛福部過去也宣稱1922可轉介後續治療，1922就是民進黨政府口中最主要的防疫專線，是過去兩年多疫情期間最重要的協助主責單位。

洪孟楷批評，如今陳時中睜眼說瞎話，引爆1922之亂，挑戰過去兩年多國人對政府的認知，花了大筆人民納稅錢營運1922卻還不願負責。