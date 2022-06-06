今年法網賽前，西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）面臨過肋骨骨折及左腳長期傷勢之苦，讓他的法網之行增添許多不確定，但他一一克服挑戰，實力加上一些運氣，生涯第14度高舉象徵法網男單冠軍的火槍手金盃，過去法網賽後總是說明年見的他，這次也不敢保證明年是否一定會回來，只說仍會繼續奮戰。

納達爾在今年法網男單決賽以6比3、6比3、6比0給年紀小他13歲的挪威選手魯德（Casper Ruud）上了一課，賽後場邊致詞，納達爾不忘給後輩肯定，祝福對方有美好的職網生涯，也感謝團隊的協助，讓他可以持續在最愛的紅土大滿貫再一次逐夢，也謝謝法網所有籌備賽事的幕後團隊、裁判、志工們，讓賽事順利進行。

納達爾感性說：「謝謝法國網球協會，還有熱愛這項運的人們，你們讓我每次來到這裡感覺都像回家那樣溫暖。現在很難用言語形容我的心情，發生的一切美好事物真的很難以置信，已經36歲的我還可以在這裡出賽，為自己再添一座法網及四大賽冠軍。希望這趟旅程還能繼續下去，我只想說謝謝你們，雖然不知道未來會如何，但我會繼續努力奮戰下去。」

魯德則說，很感謝納達爾網球學院給他的指導，也很感謝賽會的用心，希望自己未來還能有更多決賽，他的職業網球生涯，還有很長一段路要走。