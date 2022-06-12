從去年7月溫布頓8強賽出局後，瑞士網球明星費德勒（Roger Federer）因為膝蓋傷勢就沒有參加過任何ATP賽事，目前世界排名已經來到第50名，被問到何時回到頂級賽事舞台，費爸表示：「絕對傾向2023年再戰。」

今年稍早，費德勒確認自己今年會和西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）參加今年9月底在英國倫敦進行的拉沃盃網球賽，以及10月底在自己家鄉瑞士巴塞爾的瑞士室內網球賽，除此之外，沒有安排其他賽程計畫。

不過拉沃盃比較屬於表演性質，瑞士室內網球只是ATP巡迴賽中的世界巡迴賽500等級賽事，對抗性可能沒有ATP頂級大賽來得高，談到未來參賽計畫，今年8月8日就要過41歲生日的費德勒受訪時表示：「我絕對是想在2023賽季回到頂級賽事舞台，不過還要看怎麼去準備自己或是從哪一站開始，我還不確定，但絕對有這個計畫。」

費德勒補充：「瑞士室內網球賽後，時間上也差不多接近今年賽季尾聲了，重要的是，我必須保持身體狀況，才可以負荷一般完整的訓練課表，只要我完成訓練了，才可以選擇要參加多少場賽事及到哪些地方參賽。」

對於費德勒來說，拉沃盃是重新比賽不錯的開始，「我不用像參加一般巡迴賽那樣，短短6天要打5場強力對抗的賽事。」

費德勒也稱讚自己到時候拉沃盃的隊友納達爾，今年在法國網球公開賽完成第14度奪冠不可思議成就，他替納達爾開心，也誠摯向這位老對手致敬，「在納達爾拿到法網第10、11座冠軍，我已經心想是很難達成的紀錄，但他持續堆高障礙，是太了不起的成就。」