我國網球男子好手「夜市球王」曾俊欣日前正式闖進世界百大，來到第97，成為盧彥勳、王宇佐之後台灣男單第3人，並在義大利帕爾馬挑戰賽旗開得勝，而今天又傳出好消息，他確定遞補溫布頓男單會內賽，繼法網後再次擠身大滿貫賽事，更是他生涯首度參賽，得到這個機會實在難能可貴。

溫布頓參賽名單在6月初揭曉，曾俊欣當時就排在候補名單首位，有濃厚機會前進草地賽事，而隨著德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)在法網重傷，近期宣佈退出溫布頓，曾俊欣沒意外補上了這個空缺，這次他將不用從會外賽打起，相對於法網能保留更多的體力。

曾俊欣目前正參與義大利帕爾馬紅土挑戰賽，昨天在首輪以7：5、7：6(7：3)擊退西班牙選手巴塔拉(Oriol Roca Batalla)，奪下擠身百大後首勝，16強將面對阿根廷艾切韋里(Tomas Martin Etcheverry)，對方目前世界排名第80，曾俊欣生涯與他未有交手紀錄，誰能勝出還很難說。