今年6月3日就要過36歲生日的西班牙名將納達爾（Rafael Nadal），在2022法國網球公開賽男單16強賽，和年紀相差14歲的加拿大小將阿里亞辛（Felix Auger Aliassime）進行一場歷時4小時21分鐘的五盤大戰，決勝盤一發和二發得分率都優於對手的納達爾，最終3比6、6比3、6比2、3比6、6比3收下個人在四大公開賽生涯第302勝。

這是生涯13次稱霸法網的納達爾，在本屆紅土大滿貫首場五盤賽事，前3場比賽納達爾都是直落三，不過過去兩年法網「一輪遊」的阿里亞辛，近一年成長不少，從去年溫布頓草地網球錦標賽開始，已經連續3場四大公開賽至少有8強成績，去年美網甚至挺進到4強，對納達爾來說絕對也是不好對付的勁敵，賽後納達爾也坦言，這場比賽阿里亞辛確實把他逼到了極限。

阿里亞辛團隊中的一位教練，就是過去長期在納達爾身邊指導過他的親叔叔湯尼（Toni Nadal），這次姪子和目前指導的球員於法網對壘，湯尼不否認會希望血濃於水的姪子贏球，但也為了「避嫌」，決定不會坐在球員包廂，他並笑說：「練球時我會在，但我不會想知道另一位教練提醒阿里亞辛該怎麼對付納達爾，我怕我會忍不住跟我姪子說，當然，我也不會另外跟納達爾分享對付阿里亞辛的秘訣。」

直到決勝第五盤那達、阿里亞辛的表現都仍相當積極，不斷為自己製造機會，第7局直落4分強勢保發的納達爾，第8局在阿里亞辛的發球局先取得30比0領先，雖然阿里亞辛在出現破發點危機下全力搶救，但納達爾透過兩記漂亮的穿越球為自己拿下分數，也終於在這一盤突破阿里亞辛的發球局，取得5比3領先。

在自己的發球局準備邁向勝利的納達爾，打起來更加果敢，最後以一記漂亮壓線的致勝球搶先獲得賽末點，並於第1個賽末點就鎖定勝利，8強賽將和老對手喬柯維奇（Novak Djokovic）於羅蘭蓋洛斯上演第10度對決，也是雙方生涯第59次過招，去年法網準決賽飲恨喬帥的納達爾，表示和喬帥都很熟悉彼此，他希望在自己最愛的紅土大滿貫，能再一次有精彩演出，努力留住勝利。

阿里亞辛展現成為頂尖球星的水準，在今年法網男單16強讓納達爾打了首場五盤大戰。（美聯社）