大學指考改為分科測驗後，首度即將在7月11、12日舉行，由於疫情持續，外界擔憂考場防疫。教育部長潘文忠今(17)日表示，輕度或無症狀的確診考生，只要經過醫師診斷，都可以參加考試，教育部也會在各縣市設置一個獨立考場，不會和一般考生混考。

分科測驗自9日起開始報名，即將在20日截止報名。潘文忠今(17)日在電台專訪後接受媒體聯訪時說明，分科測驗考完後，將採取登記分發入學。經教育部與大考中心評估，考量醫學系、牙醫系、中醫系與公費生名額都是高度競爭，不可能採取外加名額。

至於確診考生能否參加考試？潘文忠說，輕度或無症狀的考生，只要經過醫師診斷後，便可應考，不過這項作法的挑戰十分嚴峻，教育部一定會與公衛學者專家、指揮中心密集討論相關作法。

潘文忠也強調，對於可參加分科測驗考生，每個縣市將會設立一個獨立考場，不會和一般考生混考，維護考生健康。

潘文忠也提到分科測驗的確診考生交通方式，指出教育部會依循指揮中心標準，讓確診生搭乘防疫計程車或由家人接送，確保直接從家裡抵達考場。監試人員也將會有過半數邀集具有醫護背景的人士協助。