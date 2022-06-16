詹皓晴（右）與日本青山修子合作女雙，兩人止步伯明罕女網賽雙打8強。（資料照／劉雪貞提供）

暌違4年，寶島女子網球姊妹檔詹詠然、詹皓晴再度於網球賽事對決，巧合的是一樣在英國伯明罕女網賽上演「姊妹鬩牆」，兩人在女雙8強賽較量，詹詠然與澳洲絲托索（Samantha Stosur）略勝一籌，以6比4、3比6、10比7獲勝、入列4強。

詹詠然、詹皓晴曾一起合拍也各自搭過其他好手角逐職網成績，上次搭配女雙是從2019年1月到2021年8月，在詹詠然休息前姊妹倆合拍的最後一站是芝加哥女網賽，當時打進4強；至於上一次「姊妹內戰」，則要追溯到2018年6月伯明罕草地女網賽16強戰，當時詹詠然和加拿大達布蘿絲姬（ Gabriela Dabrowski）組隊，詹皓晴的隊友則是中國大陸楊釗煊，當時詹皓晴組合6比4、3比6、10比5勝出。

詹詠然因為傷勢休息約9個月，今年5月回歸職業網球賽場，與澳洲38歲資深好手斯托所搭配女雙，近一年都是和國外選手配合雙打的妹妹詹皓晴，則與近期合作愉快的日本選手青山修子繼續搭檔，在伯明罕草地女網賽上演的「姊妹內戰」，於台北時間16日凌晨登場，兩方人馬全力以赴，全場出現11局的破發，前兩盤雙方各持一盤，進入搶十局決一高下。

搶十局開局詹詠然組合3比0佔得先機，在詹皓晴組合連追2分逼進後，詹詠然這方再是連得4分稍微擺脫追趕，並率先出現賽末點，最後在第2個賽末點收下勝利，比賽歷時1小時34分鐘。