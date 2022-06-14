職業網球進入綠油油的草地賽季，寶島女將詹皓晴繼續和日本選手青山修子搭檔女雙，兩人在英國伯明罕WTA賽事，雙打首輪歷經73分鐘奮戰，以6比3、6比7（5）、10比4擊敗地主英國組合艾波頓（Emily Appleton）／柯林絲（Ali Collins），旗開得勝。

詹皓晴與姊姊詹詠然在本周的伯明罕女網賽仍是分頭奮戰，先出賽的詹皓晴打響第一炮，詹詠然再和澳洲絲托索合拍，預計台北時間14日晚間出賽第一輪，對手是羅馬尼亞前世界球后哈莉普（Simona Halep）跟克羅埃西亞薇基奇（Donna Vekic），如果詹詠然組合勝出，詹家姊妹將於第二輪對壘。

詹皓晴／青山修子在伯明罕女網賽雙打第一輪首盤於第6局率先破發，靠著這次破發優勢搶下一盤領先，次盤雙方各互破兩個發球局，在局數6比6互不相讓下進入搶七，詹皓晴組合在2比6、對手擁有盤末點劣勢下連搶3分，追到5比6只剩1分差，可惜還是被英國拿下一盤，雙方進入搶十決勝。

搶十局一開始詹皓晴／青山修子就破了對手發球分，加上發球分都保住，4比1領先打出獲勝機會，中段台日組合6比4被對手追近時仍穩住陣腳、挺過危機，一口氣連下4分鎖定勝利。