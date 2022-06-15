參加環台賽的「宜寧戰神隊」學生，在校旗上簽名立誓，效仿戰士出征簽立「投名狀」，宣示出戰環台賽展示決心。（九天提供）

今年邁入第10年「九天盃太子極限環台賽」，九天民俗技藝團長許振榮，特別向宜寧高中校長何財源提出鼓勵學生參加環台賽；何財源今天率領16位將參加7／1到7／28環台賽的「宜寧戰神隊」學生，在校旗上簽名立誓，效仿戰士出征簽立「投名狀」，宣示出戰環台賽展示決心。

「環島」被視為一個台灣人的蛻變儀式，九天團長許振榮創造九天盃太子極限環台賽，以賽事鼓勵在台灣生活的每一位年輕學子走出戶外，踏足台灣每一寸風土，用雙腳親身感受每個鄉鎮的風土民情，在烈日下挑戰自我、淬鍊成長。

許振榮表示，「九天盃傳達的是一個堅持不懈的精神，希望有更多年輕人一起參與，寫下屬於自己的故事。」九天盃將延續許振榮精神，即使只有一人參賽也會堅持辦理，目的便是成為台灣每年七月的盛世賽事，圓台灣子弟一個熱血的環島夢。

何財源認為，九天盃太子極限環台賽，十分適合青少年鍛鍊自身心志，同時創造屬於自己的熱血生命故事。依循「教育是生命影響生命的歷程」，他鼓勵學生積極參與，透過賽事挑戰自我蛻變生命。

校方為鼓勵學生參與特成立「宜寧戰神隊」，校方派老師陳建懿領軍。陳建懿曾在2012年隨同九天民俗技藝團，遠赴撒哈啦沙漠挑戰世界四大極地賽事，背三太子神偶橫越撒哈拉沙漠，讓世界看見台灣。這次陳建懿將運用自身經驗謀定戰略，陪同16位學生一起挑戰28天的自我淬鍊過程。