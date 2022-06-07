麗寶樂園渡假區，6／9日至6／30日推出台中市民一口價299元，探索世界、馬拉灣雙園二擇一優惠。（麗寶樂園提供）

「2022 STS 超級房車全國系列賽」第二站戰火，將於6／24至6／26日在麗寶國際賽車場繼續引爆，麗寶樂園指出，這將是最極具高壓張力的賽事，錯過4月份第一站就絕對不能再錯過第二站！看台區觀賽門票，即日起限量販售，只要500元就能欣賞超高規格、眾星雲集的精彩賽事一整天。

麗寶樂園表示，STS超級房車全國系列賽主辦單位繼TCR Taiwan、TURBO、S2000、N2000、TTCC等五個組別，喜歡看性能型專業技術的賽車狂有福了！第二站新增TOYOTA GR YARIS計時挑戰賽組，是本次亮點觀賽組別，較勁意味濃厚。

麗寶樂園指出，麗寶樂園渡假區官網即日起開始售票，戶外觀賽看台票價500元起再贈送璞韻茶、龍門拍照及兒教館碰碰車體驗，想要來場近距離的沉浸式賽車體驗，這絕對是俗擱大碗的最佳選擇。

另外，VIP包廂室內票零死角，由賽道上方觀看賽車從腳下呼嘯而過，能近距離拍攝、追焦，一樣能有龍門拍照及兒教館碰碰車體驗，更提供百事可樂及爆米花無限暢飲、吃到飽，票價只要800元起。

麗寶樂園說，身歷其境體驗國際級賽事，不須出國，伴隨著賽車嘶吼的引擎聲浪、輪胎與賽道的摩擦聲，專屬賽事才有的BGM，讓賽車迷耗上一整天都還意猶未盡，活動詳情請洽麗寶樂園渡假區官網http://www.lihpaoresort.com。

麗寶樂園渡假區，6／9日至6／30日更推出台中市民一口價299元，探索世界、馬拉灣雙園二擇一優惠，只要設籍在台中市的居民，攜帶附有照片且符合居住地址的相關證明文件(如身分證、駕照等)即可以299元購票入園。