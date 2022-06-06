豐興(2015)周一(6月6日)開出本周內銷盤價持續全面平盤，已連三周平盤。本周豐興國內鋼筋平盤、廢鋼平盤，鋼筋、廢鋼連三周平盤，型鋼產品基價也平盤，並連四周平盤。

回顧上次5月30日盤價，國際廢鋼仍壓力重重，主要是亞洲需求疲弱及國際鋼胚價格仍低，國際原料價格續跌，但尋求回穩景象，目前價格相對低檔反覆測試，有反彈機會但不強勁。該周內銷盤價再度全面平盤，豐興國內廢鋼收盤價、鋼筋基價平盤，連續兩周平盤，型鋼產品基價也持續平盤，並連三周平盤。

盤價連三周回穩，本周豐興廢鋼收購價每公噸持平至1.3萬元，鋼筋也持平至每公噸2.33萬元，型鋼產品基價亦續持平至2.86萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼再度轉跌，本周從每公噸478美元轉跌為475美元，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續為持平至每公噸435美元，美國貨櫃廢鋼連2周持平，澳洲鐵礦砂由每公噸134.65美元轉漲至143.75美元，再度走升。