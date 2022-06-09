在擔心通膨可能還會增加之下，韓股9日開低後就一直在平盤之下游走，加上外資也站在賣方，大盤收在2,625.44點，小跌0.71點，近乎平盤但已連3黑。同時，韓元走貶，外資大幅賣超9460億韓元。

OECD(經濟合作暨發展組織)將韓國2022年通膨預估大幅上修至4.8%，若屆時果真屬實，將創韓國24年來新高。OECD所持的理由是，曠日廢時的俄烏戰事，不知何時能結束，能源燃料成本也因此一直在高檔盤旋所造成的。

權值股普遍走弱，三星電子跌0.15%，電池業者LG Energy Solution跌0.71%，三星生物製藥跌2.05%，SK海力士也跌0.47%。

韓國現代汽車9日指出，當地已經進行兩天的大貨車駕駛抗議示威，已經影響到自己在韓國的車廠正常運作。長久以來，這些已被缺料耽誤生產進度的汽車工廠，現在又碰到大罷工事件，對現代汽車來說可真是落井下石，股價收跌0.27%。

韓元與美元匯價在1,256.9附近，韓元貶3.1元。