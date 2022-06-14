受到新冠疫情、大卡車司機還在罷工以及聯準會恐怕一次升息3碼的影響，韓股走低並跌破2500點關卡。目前，大盤在2,476.95點，跌27.56點或1.1%。同時，韓元也走貶。

韓國政府14日統計，因為上班日採檢人數增加，當地單日確診人數重新回升至將近1萬人。不過，新冠病毒致死率卻減至9個月新低，目前約在千分之1.3。

至於進入抗議第8天的韓國大貨車駕駛，絲毫沒有停手的意思。14日，韓國海運業者表示，因為貨櫃進不來也出不去，大罷工若不趕緊停止，小型韓企將首當其衝成為最早的犧牲者。

科技族群領跌，三星電子跌0.64%，SK海力士跌0.81%，LG化學跌1.6%，浦項鋼鐵跌2.24%，現代汽車跌3.14%，起亞跌1.64%，韓國網路雙雄Naver與Kakao各自下跌近1%以及1.44%。

不過，電池製造大廠LG Energy Solution卻逆勢上漲1.33%。

韓國央行14日喊話，面對近日金融市場表現不穩定，決定將主動出擊採取必要措施。韓元與美元匯價在1,291.25附近，韓元續貶7.25元。