嘉義市文化局帶領民眾尋訪南靖糖廠。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市新店社區曾有糖鐵盧厝線，主要是轉運阿里山林鐵從低海拔山區運來的甘蔗，經過嘉義市區，送到嘉義縣水上鄉南靖製糖，市府文化局帶領民眾做社區文化路徑之旅，搭火車到南靖探訪從製糖到養蜂的產業更迭。

嘉義市文化局表示，日據時期嘉南平原是台灣種植甘蔗的最大產區，嘉義市是雲嘉南的交通樞紐，早期是糖業重要集散地，新店社區曾有糖鐵盧厝線，運送北門、灣橋、鹿麻產、竹崎等地的甘蔗及農產，經過嘉義市區，轉運到南靖製糖。

南靖糖廠已不製糖，轉型為發展觀光，目前有東發養蜂場利用糖廠的自然生態，在糖廠內放養蜜蜂、提取原蜜，是嘉義地區唯一通過環境認證履歷的養蜂場。

嘉義市文化局帶民眾尋訪社區文化路徑，搭台鐵火車走訪南靖糖廠內的蜂蜜產業，走讀從製糖到蜂蜜產業的轉變路徑。

阿里山世界遺產協會理事長郭盈良指出，東發養蜂場生產蜂蜜是嘉義市伴手禮之一，業者林永勝祖傳養蜂已4代，超過80年的養蜂經驗，第4代是林永勝是女兒林梓鈞於去年接下家業。

林永勝說，他放養蜂箱遠至屏東、中部，自創品牌「四季蜂收」龍眼蜜榮獲「2021全國國產龍眼蜂蜜品質評鑑」頭等獎，並入選嘉義市10大伴手禮，也曾跟嘉義市政府參加東京食品展。