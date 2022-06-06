老天爺都知道車很髒 市場買菜附贈「免費洗車」網一看笑翻

1名網友在《爆廢公社二館》分享，他在市場賣西瓜，日前高雄下起豪大雨，他見停在對面的黑色轎車，被大量水柱往車頂灌，讓原PO發文直呼：「如果懶得洗車的，來我們市場就對了」，文章一出引起熱議：「買菜附加免費洗車」、「沒事沒事測試有無漏水」、「板金會凹下去」。

原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，稱日前連日豪大雨，他在高雄某市場工作時，意外目擊停車場內，有1輛轎車湊巧停在排水口之下，慘遭巨大的水柱狂灌車頂，畫面中可見，停車場內只有該轎車停的位子有水柱大量往下灌，她不禁逗趣寫下：「如果懶得洗車的，來我們市場就對了」。

影片曝光後，網友紛紛爆笑留言：「好羨慕下雨」、「沒事沒事測試有無漏水」、「我就問，怎麼下車，車內也順便洗」、「簡直是優質的洗車，老天爺知道他車髒了，所以看不下去，就來幫他大洗一下，哈哈」、「高空水柱，不保證乾淨，完全免費，梅雨季限定」、「出發洗車了」、「天然ㄟ尚好」、「上車過程內裝都接水了」、「要問老天爺洗一次多少錢」、「買菜附加免費洗車」、「板金會凹下去」。

另外原PO也熱情回應網友們的留言，他表示他是對面的西瓜攤販，大家下次來「免費洗車」時，別忘了順便找他買西瓜，關於不少人詢問「如果雨一直下，怎麼進去開車」原PO搞笑回應：「穿雨衣」。