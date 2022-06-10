長達2個月的暑假將至，六福水樂園將在7月1日開門迎客，為鼓勵年輕人自信秀出自我，六福水樂園特別舉辦「青春舞台」活動，邀請敢秀的年輕學子來表演，無論是熱舞、街舞、啦啦隊、樂團等表演性質社團均可報名，而六福水樂園也將招待演出的學生團體在表演當天享有水陸雙樂園免費遊園招待。

其中六福水樂園青春舞台，每年都吸引來自全台超過350位想秀、敢秀、愛秀的高中、大學社團，來到青春舞台與戲水遊客分享精采表演，「青春舞台」即日起至６月30日開放報名。為讓更多遊客一起來共襄盛舉，六福水樂園即日起至30日推出預售優惠套票399元，加送清涼消暑的冰棒1支。

暑假開放的「六福水樂園」舉辦「青春舞台」活動，邀請年輕學子加盟演出，熱舞、街舞、啦啦隊、樂團等表演性質社團均可報名。（六福村主題遊樂園提供）

此外，關西六福莊也同步推出「我們這一班」6人專案，遊客可在白天暢玩六福水陸雙樂園，接著到聲林派對車歡唱，來回交通免擔憂，享北部高鐵車站專車免費接駁，憑學生證入住平均每人3300元，最後還有合影當作紀念。