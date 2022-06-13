台中市第11屆金藝獎表演藝術，迄今已選14組獲獎者，其中個人6位，團體8組，在地方表演藝術長期耕耘，且具傳承文化，以最高榮譽肯定其表演藝術，文化局說，凡致力台中市表演藝術領域保存、傳承、創新發展，或重大貢獻或優良事實的個人和團隊，均可報名參加，即日起至7月10日止受理報名或推薦參選，得獎者將獲頒獎座及獎金40萬元。

「積極拔擢文化藝術專業人才！」，文化局指出，如傳統戲曲與舞蹈領域獲獎者有林吳素霞、郭惠良、王金匙、邱潘玉嬌四位老師及國光歌劇團；國立台灣交響樂團長劉玄詠與台灣青年舞團長洪淑玲，他們不僅在藝術教育上貢獻良多，也在各自領域嶄露頭角。

「台中市表演藝術金藝獎」，每年以戲劇、音樂、舞蹈和戲曲等表演藝術個人和團隊為對象，邀請專家組成遴選委員會，依報名或受推薦參選者在不同表演藝術領域的保存、傳承、發展、創新及貢獻，審慎選出得獎者，並透過公開頒獎典禮，頒予得獎者獎金40萬元與獎座1座，是台中市表演藝術界最高榮譽。

文化局說，金藝獎秉持「傳承、創新、發展」精神，也是所有團隊目標，盼藉獎項發掘、激勵有貢獻的表演藝術者，持續在各自領域實現夢想，甚至躍上國際舞台，讓世界看見台中的文化藝術能量，如大開劇團、瓊瑢舞蹈團、台中室內合唱團、極至體能舞蹈團、九天民俗技藝團、台中藝術家室內合唱團及台灣揚琴樂團，都在文化創新與發展上具有相當實力，更代表台灣參加國際展演及比賽大放異彩，屢屢獲獎。