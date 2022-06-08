「菁英鬥陣盃」比賽，邀請顏正國（右）及廟會女神曾甜（左）作為形象代言人。（陳世宗攝）

「菁英鬥陣盃」比賽，邀請顏正國（前左）及廟會女神曾甜（前右）作為形象代言人。（陳世宗攝）

傳統藝陣表演常被貼上許多負面標籤。大甲鎮瀾宮今年特舉辦「菁英鬥陣盃」藝陣比賽，8日舉行比賽發佈會。鎮瀾宮董事長顏清標說，希透過比賽讓藝陣文化，可以響亮全台、走出國際；比賽還邀請顏正國及廟會女神曾甜作為形象代言人，藉由比賽讓大家從生活中，關注到台灣藝陣的力與美。

顏清標說，大甲鎮瀾宮每年9天8夜遶境進香，陣頭是百年來不可或缺的角色，大甲媽祖遶境更名列全世界三大宗教活動之一，不能沒有陣頭參與；坊間廟會活動陣頭及家將也不可或缺，但外界都有刻板的印象，以為參加陣頭的孩子就不好，社會藝術文化在改變，不要老是再有舊觀念！

顏清標表示，台灣要走出國際，讓全世界看到台灣的特色，陣頭並非如想像都是負面，陣頭文化一樣可以振奮人心；透過台灣的藝陣文化，在世界舞台展現台灣的實力；有些人喜歡念書、有些人喜歡參加陣頭，應該要尊重每個人的志向與選擇，只要不影響正常工作，家長應該都會接受。

鎮瀾宮指出，「菁英鬥陣盃」比賽，分為「八／什家將」、「戰鼓類」、「醒獅(南獅自選)類」3大類別，初賽以一鏡到底錄製進行線上PK，經由藝陣類專業評審選出各類別中，前6強進入決賽；決賽將於11月13日於弘光科技大學毓麟館舉行，相關比賽規範、獎勵機制可上菁英鬥陣盃官網查看。

主辦單位強調，比賽入圍的18支隊伍不只贏得決賽門票，準備決賽過程中將安排專業攝影團隊進行錄製，透過比賽讓自己的隊伍在台灣嶄露頭角；決賽現場媲美職業電競比賽LIVE直播，打造高規格競技場，全球線上同步直播，讓現場民眾及線上觀眾透過螢幕觀賞具力量又細膩的藝陣表演。